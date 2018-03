Sept jeunes Français arrêtés en Thaïlande pour "enlèvements" et "séquestration"

Pour l'ambassade de France à Bangkok, il s'agit d'une "histoire de jeunes de quartier transportée à Phuket". Sept jeunes touristes français ont été arrêtés en Thaïlande pour avoir séquestré une compatriote de 21 ans et tenté d’extorquer de l’argent à sa famille en lui envoyant une vidéo de son passage à tabac.

Les agresseurs sont originaires de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et sont connus des services de police français pour trafic de drogue. Les faits ont eu lieu à Phuket, une célèbre station balnéaire du pays, le 4 mars dernier à la sortie d'une boîte de nuit. La victime a été kidnappée et séquestrée dans un village à proximité.

"Ils accusaient la victime de leur avoir volé 5.000 euros et ils ont enregistré un clip vidéo, qu’ils ont envoyé à sa mère en France, disant qu’elle serait tuée si l’argent n’était pas versé", a fait savoir la police thaïlandaise. La famille très inquiète leur a transféré l’argent.

Libérée quelques heurs plus tard, la victime souffre de multiples contusions et d'une fracture d'un nez. La police judiciaire de Versailles, près de Paris, a été saisie et l’ambassade de France à Bangkok a transmis le dossier aux autorités cambodgiennes. "Après avoir reçu le rapport, la police de Chalong, la police de Kamala, la police touristique et la police judiciaire sont allées recueillir des preuves sur les lieux. Nous avons fouillé les logements et les avons trouvés dans un logement à Kamala", ont fait savoir ces dernières. Les agresseurs, cinq hommes et deux femmes, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Selon The Phuket New qui cite l’article 313 du Code pénal thaïlandais: "Quiconque, pour obtenir une rançon enlève une personne âgée de plus de quinze ans en utilisant la tromperie, la menace, des actes de violence, une influence ou un mode de coercition; ou retient ou détient toute personne, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de trente mille à quarante mille baht, ou d’emprisonnement à vie, ou la peine de mort".