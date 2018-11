Série d'agressions sexuelles à Orléans: quatre victimes en quelques minutes

Tout semble indiquer que les agressions sexuelles sont le fait d'une même personne. Quatre étudiantes, dont trois étrangères inscrites dans le cadre du programme Erasmus, ont été sexuellement agressées mercredi 21 sur le campus d'Orléans La Source.

Les quatre attaques -distinctes- ont eu lieu dans un laps de temps de seulement 30 minutes, dans le même secteur et selon un mode opératoire similaire. Ce qui ne laisse donc que peu de doutes sur le fait qu'il s'agisse du même agresseur. Alors qu'il faisait encore jour, l'homme en question s'en est pris aux quatre jeunes femmes dans un secteur boisé du campus.

"Elles ont été suivies par un jeune homme dont le visage était caché par sa capuche. Il s'est jeté par derrière sur elles, et leur a touché le sexe à travers les vêtements", rapporte France Bleu.

Des faits graves qui ont conduit la direction de l'université à prendre des mesures de sécurité supplémentaires et à appeler les étudiants à la vigilance: "Nous avons réorganisé les services de sécurité, les agents vont désormais faire des rondes plus fréquemment dans le secteur où les agressions ont eu lieu. Nous allons également éclairer les endroits qui le sont peu, on fait les travaux nécessaires", a fait savoir Ary Bruand, président de l'université d'Orléans.

Les étudiants sont invités à prévenir la police s'ils sont témoins d'un évènement suspect. De leur côté, les forces de l'ordre ont indiqué renforcer leurs patrouilles dans le secteur.

Selon un sondage publié en février dernier, plus d'une femme sur dix (12%) déclare avoir déjà été victime d'un ou plusieurs viols. Et 43% des femmes interrogées assurent aussi avoir déjà subi une caresse ou autre attouchement sexuel non désiré.