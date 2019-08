Siège sans dossier sur un vol EasyJet, la photo qui fait polémique

La photo a fait le buzz et la réponse d'EasyJet presque autant. Un internaute a publié mardi sur Twitter une photo montrant une passagère d'un vol reliant Luton (Royaume-Uni) à Genève assise à un siège sans dossier. Une situation aussi inconfortable que contraire aux règles de sécurité.

Selon Matthew Harris, l'internaute qui a diffusé la photo (prise selon lui par son associé), la passagère en question a dû rester là le temps que tous les autres soient installés. Ce ne serait qu'après, l'avion n'étant pas bondé, qu'elle se serait vue proposer un autre siège en bon état.

L'internaute à l'origine du buzz interroge également sur ce qui se serait passé si l'avion avait été plein. Les deux solutions envisageables n'auraient pas été très valorisantes pour EasyJet: obliger un passager à voyager ainsi ou lui refuser l'accès à l'avion.

La réaction de la compagnie a également suscité beaucoup de critiques. Sur Twitter, elle a en effet demandé à Matthew Harris de supprimer sa publication et de s'adresser à elle uniquement via des messages privés. Une demande que l'homme a refusée, et qui a beaucoup fait rire les autres internautes.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

— Matthew Harris (@mattiasharris) 6 août 2019