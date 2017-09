Elle filme son amie en train de se faire violer et diffuse la vidéo sur Snapchat

L'histoire est sordide et montre également la face sombre des réseaux sociaux… ou du moins de l'utilisation qu'en font certains. Une femme de 36 ans a en effet été inculpée pour avoir visiblement incité un homme à violer l'une de ses amies, et à avoir diffusé sur l'application Snapchat la vidéo, le tout sur fond de jalousie.

Les faits se déroulent le 24 août à Chicago. Une jeune femme de 23 ans sort le soir avec son amie, une certaine Beth Rae Harris, 36 ans. Les deux femmes passent une soirée visiblement animée sur fond d'alcool et rencontrent un homme qui leur propose de participer à une soirée privée, ou là encore l'alcool sera de mise. Les deux femmes finissent alors par rentrer au domicile de Beth Rae Harris, où la victime finira par sombrer dans l'inconscience.

Au petit matin, cette dernière se réveille entièrement nue et sans souvenir de la fin de sa soirée. Rentrant chez elle, elle fait le tour des réseaux sociaux pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et va découvrir l'horreur. Sur Snapchat, elle tombe en effet sur une vidéo la montrant en train d'avoir une relation sexuelle non consentie –elle est en effet visiblement inconsciente– et découvre que c'est son "amie" qui a filmé et posté la scène, la rendant potentiellement visible par les autres utilisateurs du réseau social.

La victime, dont on ne connaît pas l'identité (celle de l'homme n'a pas été dévoilée non plus), a alors immédiatement porté plainte. La police n'aura guère de mal à comprendre ce qu'il s'est passé. Reste à connaître avec exactitude les raisons pour lesquelles Beth Rae Harris a commis un acte aussi cruel et à vérifier, d'après les médias locaux, si elle n'a pas incité d'autres hommes à violer la victime. Les deux femmes se seraient visiblement disputées dans la soirée à propos d'un autre homme, ce qui aurait poussé la trentenaire à se venger de manière atroce sur la victime.