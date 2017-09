Somme: une fillette mordue par un chien entre la vie et la mort

Une enfant de huit ans était toujours hospitalisée dans un état grave ce dimanche 17 après avoir été mordue par un chien dans des circonstances qui restent à éclaircir. L’incident a eu lieu samedi 16 à Framicourt (Somme). L’animal, un dogue allemand, a attaqué la fillette et l’a grièvement blessé au visage.

Prévenus, les secours ont dû la transporter en hélicoptère ver l’hôpital d’Amiens. Son pronostic vital est engagé, rapporte Le Courrier picard. Les médecins du service d’urgence pédiatrique ont ensuite décidé de la placer dans un coma artificiel.

Selon les premiers éléments révélés par le quotidien régional, l’animal était assez jeune et la propriété de la famille de la victime. On ignorait encore ce dimanche ce qui avait pu le pousser à mordre. Chien massif (jusqu’à 90 kg) et donc assez prisé pour dissuader les voleurs, le dogue allemand n’est cependant pas considéré par la loi comme un chien d’attaque (catégorie 1) ou même de défense (catégorie 2) et ses propriétaires n’ont donc pas à respecter de règles particulières.

Une étude de 2010 menée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) montrait d’ailleurs que les morsures de chien sont plus graves lorsque la victime connaissait l'animal. Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, les chiens mordrait soit sans raison apparente, soit parce qu’ils ont été surpris ou énervés. Cette même étude recensait 33 attaques mortelles en 20 ans en France.

Le dogue allemand en question a été placé sous surveillance et devrait le rester pendant une durée de 15 jours, conformément aux règles en vigueur, notamment pour vérifier s’il est porteur de la rage. En cas de danger grave et immédiat, et après avis du vétérinaire de la fourrière, le maire peut faire procéder à l’euthanasie de l’animal après la période de surveillance sanitaire.