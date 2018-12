Son bébé rigole tout le temps, il a en fait une tumeur au cerveau

Elle croyait son bébé heureux, il avait en fait une tumeur. Gemma Youg, une maman britannique de 32 ans, a donné naissance à un petit Jack en 2014. Avec son mari Ed, ils ont été ravi de voir que leur bébé était très heureux.

Dès ses deux premières semaines, il a commencé à rire très fréquemment pour le plus grand bonheur de ses parents. Seulement, ils ont vite appris que les enfants ne commencent à rire qu'au quatrième mois de leur vie.

Les médecins ont rapidement trouvé la cause de ces crises de rire à répétition alors que le bébé pouvait en effet rire jusqu'à 17 heures d'affilée. Le petit Jack était e fait victime d'une tumeur au cerveau.

Elle se développait et en grandissant, provoquait un genre de crise d'épilepsie appelée épilepsie gélastique et qui provoques des crises de rire.

Jack a été opéré et heureusement, la tumeur était bénigne et faisait la taille d'un grain de raisin. Elle était tout de même dangereuse et pouvait provoquer des problèmes comportementaux, des troubles hormonaux ou encore des retards de croissance chez le bébé.

En 2016 il a donc été opéré a Bristol, comme le révélaient les médias britanniques mardi 27. Aujourd'hui, le petit garçon a arrêté de rire sans raison et est en pleine santé. Il mène dorénavant une vie normale avec ses parents.