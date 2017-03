Bordeaux: des rugbymans de Grenoble sont soupçonnés de viol sur une jeune femme de 21 ans

Une enquête a été ouverte après la plainte d'une jeune femme de 21 ans, dimanche 12 matin, accusant plusieurs joueurs du club FC Grenoble Rugby de l'avoir droguée, puis violée, samedi 11 au soir à l'issue de leur match de Top 14 à Bordeaux contre l'Union Bordeaux-Bègles.

"Le parquet a été informé hier (dimanche) du dépôt de plainte d’une jeune femme dénonçant des faits de viol, une enquête de flagrance a démarré immédiatement", a indiqué le parquet de Bordeaux, confirmant une information de France Bleu Gironde. C'est dans une boite de nuit bordelaise que la plaignante a affirmé avoir été droguée avant d'être emmené de force dans l'hôtel des joueurs où elle aurait été violée par plusieurs joueurs de l'équipe iséroise.

Certains de ses agresseurs seraient des "joueurs du pack" et auraient de "possibles origines anglo-saxonnes", explique encore la radio. A l'heure où ses lignes sont écrites, aucune mesure de garde à vue n'a encore été prise dans ce dossier, aucune information judiciaire n’a été ouverte même si la police bordelaise a ouvert une enquête.

Le club grenoblois a indiqué qu'il ne communiquerait pas dans le cadre de cette affaire afin "de ne pas interférer dans une enquête judiciaire", tout en précisant: "si les faits étaient avérés ils seraient d’une extrême gravité et entraîneraient les réactions appropriées de la part de notre club".

Joint au téléphone par France Bleu, Éric Pilaud, président du FC Grenoble Rugby, a tout de même commenté: "Des joueurs ont pu, ou pas, commettre des actes dans leurs vies privées, ça ne nous regarde pas, on va laisser faire la justice. Nous, on va essayer de remobiliser tout le monde sur ce qui est notre objet c'est à dire jouer au rugby et donner du plaisir aux gens. Ma seule préoccupation c'est que l'image du club ne soit pas salie par cette affaire".