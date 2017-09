Un homme interpellé avec un kilo d'or coincé dans son rectum

Les douanes aéroportuaires ont plus ou moins l'habitude de faire des découvertes insolites. Mais la trouvaille que la douane sri-lankaise de l'aéroport de Colombo a récemment faite dépasse ce stade. Dimanche 24, un homme de 45 ans qui cherchait à embarquer pour un vol en direction de l'Inde a échoué à passer les détecteurs de métaux. Et pour cause… Il avait près d'un kilo d'or coincé dans son rectum.

Les agents aéroportuaires avaient remarqué son comportement suspect et ses difficultés à se déplacer normalement. Il semblait même souffrir au moindre mouvement. Selon le porte-parole de l'aéroport Sunil Jayaratne, l'individu a été interpellé pour subir "un examen plus approfondi après que les douaniers ont remarqué qu'il marchait avec difficulté et semblait avoir mal".

C'est donc là que le kilo d'or (904 grammes très exactement), réparti entre sept petits lingots et des bijoux, a été détecté. La valeur du butin, emballé dans une petite poche en plastique, s'élèverait à 4,5 millions de roupies (soit environ 25.000 euros).

La mule -nom donné aux passeurs qui ingèrent généralement leurs marchandises issues de trafics de drogues- a cependant pu repartir libre après s'être acquittée d'une amende de 100.000 roupies sri-lankaises, soit un peu plus de 550 euros.

Insolite et rare, la découverte de la douane de l'aéroport de Colombo n'est cependant pas inédite. Fin 2015, au même endroit, un homme de 42 ans avait tenté de faire passer 400 grammes d'or en utilisant le même procédé selon le site d'informations The Nation.