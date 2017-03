Stains: une policière blessée lors d'un contrôle routier, possible rapport avec l'attaque à l'aéroport d'Orly

Une policière a été blessé par un coup de feu lors d'un contrôle routier vers 6h50 ce samedi 18. Selon BFMTV, qui révèle l'information, il pourrait y avoir un rapport avec l'homme abattu à l'aéroport d'Orly également ce samedi.

Trois policiers se sont livré à un contrôle routier de routine sur le conducteur d'un Clio à Stains, avenue Stalingrad, en Seine-Saint-Denis. Au moment de présenter ses papiers d'identité, l'homme aurait sorti une arme de poing et a ouvert le feu sur une policière qui a été blessée. Le suspect aurait alors pris la fuite en forçant le barrage de police. La policière blessée a été prise en charge par les secours, ses jours ne sont pas en danger.

La voiture de l'homme a été abandonné au niveau du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Toujours selon la chaîne d'information en continue, le suspect aurait alors arrêté un autre véhicule et en aurait fait descendre le conducteur pour s'en emparer et continuer sa cavale.

Ce dernier véhicule aurait été retrouvé par les policiers dans le parking de l'aéroport d'Orly-sud où s'est déroulé ce samedi une éphémère prise d'otage. Un homme s'est emparé de l'arme de service d'une militaire de l'opération Sentinelle en patrouille avant de se réfugier dans un commerce de l'aéroport. Là, il aurait été abattu par les autres membres de la patrouille.

Une opération de déminage est en cours pour déterminer si l'homme était porteur ou non d'explosif, selon Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Un périmètre de sécurité a été mis en place et d'importants moyens policiers ont été engagés, a-t-il précisé. L'aéroport a été entièrement évacué et les vols à l'arrivé d'Orly ont été détourné vers Roissy-Charles-de-Gaulle.