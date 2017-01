Strasbourg: de nouveaux accidents causés par des pétards, 10 blessés et plusieurs amputations

Chaque année, les accidents se reproduisent, mais malgré tout la tendance ne s’arrête pas. Cette année encore, pour la nuit de la Saint-Sylvestre, plusieurs personnes se sont blessées à Strasbourg en manipulant des pétards.

L’usage de ces petits explosifs récréatifs est certes une pratique en vogue dans la capitale alsacienne mais qui nécessite une règle de sécurité qui n’est hélas pas toujours appliqué: le pétard ne doit pas être allumé dans la main pour être lancé, mais absolument posé sur une surface plane sans contact avec la peau au moment de l’allumage.

Evident? Pas pour tout le monde apparemment puisque dix personnes, dont un enfant de trois ans seulement, ont été opérés de la main dans la nuit du nouvel An à cause d’une erreur de manipulation ayant amené une prise de risque inconsidérée… et un pétard qui éclate finalement entre les doigts. Et qui peut faire de vrais dégâts: trois des dix personnes passées sous le bistouri du chirurgien ont dû être amputées d’une partie des doigts.

Les autorités médicales strasbourgeoises ont donc encore dû le rappeler: l’allumage du pétard dans la main représente un risque. En effet, la tendance instinctive de regarder son pétard avant de le jeter, conjuguée avec l’absorbtion d’alcool qui ralentit les réflexes et la prise de décision peut jouer sur la fraction de seconde qui peut séparer le pétard d’un jet loin de la main. Et provoquer un drame irréversible. Un message répété tous les ans, qui n’a encore pas entendu par tout le monde cette année.