Strasbourg: important incendie dans l'entreprise Soprema (vidéo)

Des "interventions techniques" doivent encore être réalisées ce vendredi 20 mais l'incendie a été maitrisé dans la nuit. Un feu a ravagé les locaux de l'entreprise Soprema dans la nuit de jeudi 19 à ce vendredi à Strasbourg, dans le quartier Port-du-Rhin.

Il a fait suite à une explosion dans ces locaux où se trouvaient encore des employés à 21h50 selon France 3 Grand-Est.

Les sept employés présents sur place sont sortis en entendant l'alarme incendie de l'atelier se déclencher. L'explosion qui a retenti et qui a provoqué le départ de feu aurait eu lieu dans l'atelier polyuréthane servant à fabriquer des produits d'étanchéité liquides, matériels dans lesquels Soprema est spécialisée.

Seulement deux employés ont été légèrement blessés et pris en charge par les pompiers, toutes les autres personnes présentes sur place s'en sont sorties sans dommage.

Les dégâts matériels sont par contre plus importants: 3.000 à 3.500 mètres carrés de locaux ont été détruits par les flammes.

Les pompiers ont été mobilisés en nombre cette nuit: ils étaient plus de 130 sur les lieux et 66 engins ont été utilisés. Des hommes d'Obernai et d'Allemagne sont d'ailleurs venus en renfort des pompiers strasbourgeois. Une trentaine de policiers ont aussi été dépêchés sur place pour sécuriser les lieux et instaurer un périmètre de sécurité.

Après des mesures sur l'air ambiant réalisées autour des lieux du sinistre, la préfecture du Bas-Rhin a indiqué qu'elles n'avaient "pas révélé de risque particulier".