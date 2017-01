Strasbourg: un lycéen de 18 ans mis en examen pour un viol et cinq tentatives commis début décembre

Un lycéen de 18 ans a été mis en examen lundi 9 au soir pour viol et tentatives de viol qui se déroulés entre décembre 2016 et janvier 2017 à Strasbourg. Le jeune homme aurait commis un viol et cinq tentatives de viols sur des femmes dans différents quartiers de la ville. Son arrestation intervient trois semaines après l'appel à témoins lancé par la police et relayés par différents médias locaux dont Les Dernières Nouvelles d'Alsace qui révèle l'affaire.

Cela faisait suite à trois premières plaintes pour agression sexuelle, déposées par trois femmes attaquées dans le quartier des Poteries, à Strasbourg. L'agresseur présumé a récidivé dimanche 8 au matin à Hautepierre. Il a été interpellé alors qu'il tentait de violer une automobiliste. La femme s’est défendue et l’a griffé, lui faisant prendre la fuite. La police l’a interpellé peu après. Le suspect a reconnu les faits, après avoir commencé par nier son implication, selon une source proche du dossier.

Le suspect avait été mis en examen en 2015 alors qu'il était mineur pour un viol sur une adolescente. Placé en détention provisoire, il avait été libéré par le juge d'instruction en charge du dossier et avait passé sept mois en centre éducatif fermé. Le jeune homme est qualifié de "malade" ayant "des difficultés relationnelles avec les dames".

Lundi soir, il a été mis en examen pour viol sur une femme et tentative de viol sur cinq autres. Les victimes ont entre 25 et 30 ans. L'auteur présumé a été écroué.