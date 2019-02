Suède: des joyaux de la couronne volés retrouvés dans une poubelle

Cela fait plusieurs mois qu'ils avaient disparu. La police suédoise a annoncé avoir retrouvé des joyaux de la couronne du pays, dérobés par des malfaiteurs en juillet dernier à la cathédrale de Strängnäs, à l'ouest de Stockholm, qui abrite les dépouilles de Charles IX et de ses deux épouses, la princesse Marie et la reine Christine. Les précieux objets ont été découverts dans une poubelle non loin de la capitale suédoise.

Les voleurs s'étaient emparés de deux couronnes royales et d'un orbe, ornées d'or, de pierres précieuses et de perles provenant des insignes funéraires de Charles IX (1550-1604) et de la reine de Christine de Suède (1626-1654), profitant de l'ouverture de l'édifice religieux à l'occasion d'une foire qui se tenait à proximité. Les deux individus avaient alors pris la fuite à bord d'un petit bateau à moteur, déclenchant une chasse à l'homme particulièrement spectaculaire. Un hélicoptère avait été déployé pour tenter de repérer le frêle esquif tandis que des vedettes de la police passaient les lieux au peigne fin. Des barrages routiers avaient également été mis en place, en vain.

Lire aussi - Suède: les joyaux de la couronne dérobés par des voleurs

L'enquête avait toutefois permis l'interpellation d'un homme, en septembre dernier. Un suspects âgé de 22 ans avait été arrêté. Il comparaissait seul devant un tribunal depuis la fin janvier pour le vol. Les joyaux ont été retrouvés au dernier jour de son procès, entraînant le report de l'audience, fixée au 15 février.

Les joyaux "ont été transférés dans une autre ville afin de procéder à des analyses techniques", a précisé une porte-parole de la police. Leur valeur est estimée à 65 millions de couronnes suédoises (6,3 millions d'euros).

En 2013, des insignes royaux du roi Johan III, souverain suédois de la seconde moitié du XVIe siècle, avait été volés à la cathédrale de Västerås. Mais ils avaient été retrouvés, quelques jours plus tard, déjà dans un sac poubelle abandonné sur le bord d'une route de campagne.