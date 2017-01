Suède: trois hommes accusés d'avoir violé une femme en direct sur Facebook

L’affaire est sordide. Elle relance en tout cas la question de l’usage des réseaux sociaux et surtout de la modération des contenus. Trois jeunes Suédois, âgés de 18,20 et 24 ans ont en effet été arrêtés et sont accusés d’avoir violé une femme de 30 ans, en diffusant en direct les images de l’agression… sur une page Facebook.

Les faits se sont déroulés dans la ville d’Uppsala, à 70 kilomètres au nord de la capitale Stockholm. Dans un appartement, les plus âgé des trois agresseurs présumés –selon un témoin qui a vu le crime sur la page Facebook et a alerté les autorités– aurait "arraché les vêtements" de la jeune femme avant de "s’allonger sur elle".

L’agresseur en question, outre la diffusion en direct sur Facebook, aurait filmé la scène et pris des photos pour les diffuser sur Snapchat, un autre réseau social populaire qui permet de partager du contenu. Pire encore, selon la télévision nationale suédoise, une nouvelle vidéo a été diffusée où les trois agresseurs exigeaient de leur victime, apparemment dans un état de semi-inconscience, qu’elle affirme face caméra qu’elle n’avait pas été violée. Ce serait lors de cette seconde prise de vues que la police est intervenue, appréhendant les trois hommes.

Le groupe fermé au nom duquel était la page où le viol en direct a été diffusé compte 60.000 membres, soit autant de spectateurs potentiels. Les images ne sont plus dipsonibles et la police essaie de retrouver les internautes qui ont pu assister aux faits et en faire éventuellement des captures pour étoffer le dossier et comprendre le déroulement de l'agression. Le service de communication de Facebook pour la Scandinavie a dénoncé un "crime répugnant" et précisé que ses "équipes travaillent nuit et jour pour vérifier les contenus signalés par les utilisateurs".