Angoulême: il débarque au service des urgences avec... un obus

C'est au mieux une surprise, au pire une belle frayeur qui a probablement secoué les équipes du service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême, dans le département de Charente. Dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13, un jeune homme de 18 ans se présente aux urgences. Il est 2h30 du matin, et l'individu s'exprime apparemment avec difficulté. Son problème? Rien côté santé, mais l'individu explique qu'il a "trouvé" un objet étrange dans le squat où il vit, et qu'il souhaite le soumettre à l'examen du service des urgences. Pourquoi? L'enquête le définira sans doute.

Car l'objet en question n'était ni plus ni moins, à la stupéfaction de l'équipe médicale, qu'un obus, que le jeune homme avait amené lui-même jusqu'à l'hôpital, et déposé sur son blouson à l'entrée du service. Le personnel appelle immédiatement la police qui vient cueillir le garçon. Un périmètre de sécurité est dressé autour de l'établissement et les arrivées en ambulance à l'hôpital ont été déviées vers d'autres établissements.

Les autorités se mettent en relation avec les services de déminage de la Rochelle qui, à l'écoute des descriptions faites par la police, ont rapidement conclu qu'il n'y avait pas de risque d'explosion. Ils sont intervenus le lundi matin pour récupérer l'engin.

Quant au jeune homme, lui, il n'avait pas fini de réserver des surprises. Il a finalement avoué qu'il n'avait pas "trouvé" l'obus comme il l'avait initialement annoncé, mais qu'il l'avait dérobé lors d'un cambriolage. Il devrait rapidement être entendu par la police pour faire la lumière sur cette affaire pour le moins improbable.