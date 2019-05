Sven Lelandais, frère de Nordahl, violemment agressé devant sa mère

L'agression a eu lieu près du Pont-de-Beauvoisin, la commune savoyarde devenue tristement célèbre depuis l'affaire Maëlys. Sven Lelandais, frère de Nordahl le principal suspect des meurtres de la Maëlys de Araujo et d'Arthur Noyer, a été violemment passé à tabac le 1er février dernier par deux individus au centre du village de la Bridoire.

Comme le rapporte Le Dauphiné libéré, le procès de ses agresseurs présumés s’est tenu jeudi 23 devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Le jour des faits, Sven Lelandais et sa mère se promenaient dans le centre-ville de la commune où il réside depuis quelques années quand une voiture s'est arrêtée à leur hauteur. "Le premier, que je ne connais pas, a ouvert sa vitre pour me dire: «T’es le frère de Lelandais, je vais t’enculer»", a raconté la victime à la barre, selon le quotidien régional.

"Un voisin de Sven Lelandais aurait ensuite bousculé la mère de ce dernier, qui tentait de s’interposer", explique de son côté Le Parisien. S'en est suivi une violente rixe au cours de laquelle Sven Lelandais est tombé au sol et a reçu de nombreux coups sous les yeux de sa mère et devant des témoins.

Le frère de Nordahl Lelandais a été victime d’une fracture du nez et de blessures au visage.

A la barre, le seul prévenu qui s'est présenté au tribunal a assuré que c'était Sven Lelandais qui avait porté les premiers coups. "Pour la énième fois, il y a eu des représailles contre la famille Lelandais. On se paye le frère et la mère à cause du frère", a souligné de son côté l'avocat de la vicitme.

La procureure a requis dix mois de prison avec pour le prévenu présent. Au regard du casier judiciaire bien rempli du second, le voisin de Sven Lelandais, la magistrate a demandé un an de prison ferme.