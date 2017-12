Syndrome du choc toxique: le mannequin Lauren Wasser va se faire amputer de sa deuxième jambe (photo)

Elle veut alerter les femmes du monde entier. Lauren Wasser, un mannequin américain de 24 ans, est atteinte du syndrome du choc toxique lié aux règles depuis maintenant cinq années. Elle a déjà dû se faire amputer une jambe à cause de cette rare maladie infectieuse. Mercredi 20, elle a annoncé au Washington Post que sa deuxième jambe allait aussi lui être enlevée.

"Ma jambe gauche est un ulcère ouvert qui n'a ni talon ni orteil. Au fil des années, mon corps a produit beaucoup de calcium, ce qui fait que mes os poussent sur ce pied. En gros, mon cerveau dit à mes orteils de repousser, et je suis arrivée au point où j'ai dû subir une opération chirurgicale pour enlever ces os car c'était impossible de marcher. Je ne peux pas mouiller mon pied parce que c'est un ulcère ouvert. Dans quelques mois, je vais inévitablement devoir amputer mon autre jambe. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Mais ce que je peux faire, c'est aider à faire en sorte que cela n'arrive pas à d'autres personnes", a-t-elle témoigné dans les colonnes du média américain.

La maladie infectieuse est provoquée par l'usage de tampons hygiéniques. La composition chimique de ceux-ci peut parfois (très rarement) provoque la propagation de staphylocoques dorés dans le vagin et ensuite dans le sang.

Une publication partagée par Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) le 30 Nov. 2017 à 3 :26 PST

Lauren Wasser, qui est déjà amputée des orteils de son pied gauche, se considère désormais comme une "activiste" et veut partager son histoire auprès du plus grand nombre pour sensibiliser la population sur sa maladie qui a "tué et blessé des femmes pendant 30 ans". Elle lutte aussi auprès des grands distributeurs de tampons hygiéniques pour qu'ils révèlent précisément la composition de leurs produits.