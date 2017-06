T411: l'un des plus gros site de téléchargement fermé par les autorités, deux personnes arrêtées

Le site est inaccessible depuis dimanche 25. Deux personnes supposées être les administrateurs du site de téléchargement T411 ont été interpellées ce mardi 27 dans la banlieue sud de Stockholm, selon le quotidien suédois Dagens Nyheter. Cette arrestation intervient suite à une opération de police menée par les autorités suédoises en collaboration avec les forces de police françaises. Une société d'informatique a également été perquisitionnée car elle hébergerait les serveurs du site,"d'après nos conclusions, le site était hébergé sur des serveurs ici en Suède et administré par l'un ou les deux suspects" a indiqué le procureur Henrik Rasmusson.

T411 était visé par des plaintes de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et de plusieurs membres de l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) selon les informations du Monde.

Lancé en 2008, le site est rapidement devenu extrêmement fréquenté. Avec plus de cinq millions de membres, il faisait partie des 50 sites les plus visités de France. Plus de 730.000 oeuvres (films, albums, logiciels, jeux vidéos, etc...) étaient proposées dans le catalogue.

Les autorités françaises ont accentué leur lutte contre le téléchargement illégal. En effet, en novembre dernier, les forces de l'ordre avaient fait fermer les serveurs du site de téléchargement Zone-Téléchargement. T411 a réussi à tenir aussi longtemps grâce à de nombreux déménagements effectués ces dernières années qui ont permis à l'organisation de contourner plusieurs décisions de justice.