Tariq Ramadan accusé d'agression sexuelle aux Etats-Unis

Une quatrième plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Tariq Ramadan, aux Etats-Unis cette fois, a révélé jeudi 8 Libération.

L'islamologue controversé serait accusé par une Américaine résidant au Koweit d'avoir "placé son pénis dévêtu contre sa poitrine" et de l’avoir "touchée au niveau du décolleté contre sa volonté" en marge du congrès de la Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA) le 31 août 2013 à Washington.

L'avocate américaine Rabia Chaudry avait mi-février déclaré avoir signalé une victime au procureur fédéral. On ignore cependant s'il s'agit de la même personne, la juriste prédisant qu'il y en aurait d'autres. Libération note que la date du dépôt de la plainte ne correspond pas et que l'agression présumée du 31 août n'a pas été signalée à un procureur fédéral mais à la police de Washington.

"Instructrice culturelle" chargée par le département de la Défense américaine d'enseigner l'islam aux militaires au Moyen-Orient, la plaignante dit avoir souhaité rencontrer Tariq Ramadan pour parfaire ses connaissances. Celui-ci aurait décliné son invitation à déjeuner, préférant qu'il se voit à son hôtel en pleine nuit.

Selon les sources citées par le quotidien, cette enquête n'en serait qu'à ses débuts. La police de Washington doit d'abord vérifier si les éléments recueillis sont suffisants pour transmettre l'affaire à un procureur fédéral.

Tariq Ramadan a été mis en examen pour viols et placé en détention provisoire début février. L'une des deux plaignantes, une femme de 40 ans qui a choisi le pseudonyme de "Christelle" et souffre d'un handicap physique, accuse l'universitaire de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre à Lyon en 2009.

La seconde plaignante, Henda Ayari, accuse, elle, Tariq Ramadan de l'avoir violée à Paris en 2012. Cette ancienne salafiste devenue militante féministe avait déjà raconté la scène dans son autobiographie en 2016, mais en désignant son agresseur présumé par un pseudonyme.

Une troisième femme a porté plainte pour viols mercredi 7. Elle affirme avoir subi des actes sexuels particulièrement violents et dégradants, lors d'une dizaine de rendez-vous entre février 2013 et juin 2014, le plus souvent dans des hôtels en marge des conférences à succès de l'islamologue de 55 ans.