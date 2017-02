Tempête Carlos: la Réunion placée en "pré-alerte cyclonique"

La tempête tropicale devrait frapper l'île de La Réunion ce mardi 7 en fin d'après et mercredi 8. Selon La chaîne Météo, la tempête tropicale nommée "Carlos", née jeudi dernier, se situe ce mardi à un peu plus de 100 kilomètres de La Réunion et se dirige vers le sud-ouest de l'île. Elle devrait passer près des côtes en fin d'après-midi. Etre 100 et 130 mm de précipitation sont attendues, elles représentent un réel danger pour les Réunionnais.

Avec des vents inférieurs à 150 km/h, on ne parle pas de "cyclone" mais de "tempête tropicale modérée". Néanmoins, le préfet de La Réunion a annoncé que toutes les écoles et crèches seraient fermées ce mardi 7, par mesure de sécurité. En effet, les pluies pourraient provoquer des inondations dans tout le Nord de l'île. De plus, d'après Réunion première, Air France a reporté des vols à mercredi, même si l'aéroport reste pour le moment ouvert.

Des vents violents et de fortes pluies associés à la tempête Carlos ont déjà touché l'île dans la nuit de lundi à ce mardi. Ils ont entraîné des coupures de courants dans les hauts de Saint-Denis (La Bretagne, Saint François, le Brûlé) et dans les secteurs de Saint-André et Salazie. Ce matin, 4.000 foyers étaient privés d'électricité. "Nos équipes font le maximum pour rétablir nos clients impactés dans les meilleurs délais", a assuré EDF Réunion. D'après Linfo.re, la société a précisé que tous les clients de Langevin étaient réalimentés depuis 10h ce matin. Par ailleurs, les intempéries ont dégradé la qualité de l'eau dans plusieurs quartiers de Saint-Denis et Veolia a recommandé à la population de privilégier l'eau en bouteille.

Ce phénomène tropical est le quatrième de la saison.