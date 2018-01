Tempête Eleanor: le cauchemar de skieurs coincés sur un télésiège (vidéo)

Si la tempête Eleanor fait rage en France, le pays n'est pas le seul touché. Une vidéo réalisée mercredi 3 en Autriche, dans la station de ski de Gaschurn dans le Sud-ouest du pays, a montré que les vents violents persistaient aussi dans la région du Vorarlberg.

La vidéo amateur montre un télésiège à l'arrêt. Les skieurs bloqués dessus sont violement secoués par les rafales de vent devant des dizaines de "spectateurs" impuissants.

A lire aussi: La tempête Eleanor tue dans les Alpes et fait 4 blessés graves

Les responsables de la station située dans les Alpes ont été surpris par la violence du vent et ont, peut-être trop tard pour les pauvres skieurs bloqués, décidé de fermer les pistes de la station pour éviter tout incident selon le Huffington Post.

Plusieurs personnes ont pourtant été coincées sur le système de remontée mécanique. Elles ont finalement été secourues par le personnel de la station qui leur a fait regagner le terre ferme en passant par les pylônes.

Malgré les images impressionnantes et la grosse frayeur qu'ont dû ressentir les skieurs, aucun d'entre eux n'a été blessé et ils ont tous pu rejoindre la station sains et saufs.

Les Alpes sont particulièrement touchées par la tempête Eleanor. Jeudi 4, le risque d'avalanche était à son maximum et la station de Val Thorens, comme le domaine de Chamonix, ont été fermés pour éviter tout drame.

Ce vendredi 5, Météo France a mis fin à la vigilance orange dans les Alpes, considérant que les conditions météorologiques plus favorables. En France 17 départements restent en vigilance orange pour pluie et inondation. La Gironde, la Dordogne, le Lot, la Corrèze, la Saône-et-Loire, le Jura, la Nièvre, l'Yonne, le Doubs, le Territoite-de-Belfort, la Haute-Saône, la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes sont concernés.