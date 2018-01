La tempête Eleanor fait deux nouvelles victimes, le bilan passe à 3 morts et 1 disparu

Le bilan de la tempête Eleanor s'est alourdi. Alors qu'un skieur de 21 ans avait perdu la vie suite à la chute d'un arbre en Haute-Savoie mercredi 3, et qu'une nonagénaire est morte dans l'inondation de sa maison en Isère ce jeudi 4, une troisième personne est décédée dans ces intempéries.

Le corps d'un agriculteur d'une cinquantaine d'années a été retrouvé sous une coulée de neige selon une information de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Mais la tempête Eleanor a fait une quatrième victime qui pourrait malheureusement bientôt porter le bilan officiel à quatre morts.

Un pompier qui portait secours à une famille, réfugiée sur le toit de sa voiture après une brusque montée des eaux, a été emporté par une coulée de boue à Détrier, en Savoie, début d'après-midi ce jeudi, selon France Bleu Pays de Savoie.

Un important dispositif a été mis en place pour le retrouver. La préfecture a explique que "35 sapeurs-pompiers, deux hélicoptères médicalisés, trois 3 équipes cynophile et des moyens nautiques" avaient été mobilisés.

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie font partie des départements encore en vigilance orange pour avalanche, pluie et inondation. La préfecture a appelé ses administrés à la plus grande prudence et demande à tous d'éviter les déplacements. Surtout que de nombreuses routes ont été fermées par mesure de sécurité et/ou parce qu'elles ne sont plus praticables.