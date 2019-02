Tentative d'enlèvement dans le Morbihan: le portrait-robot du suspect (photo)

Après le choc, l'enquête. Le portrait-robot d'un homme suspecté d'avoir tenté d'enlever une jeune fille de 14 ans lundi à Plouay dans le Morbihan a été diffusé par la Gendarmerie nationale. L'adolescente a réussi à échapper à son agresseur grâce à sa pratique du Kick-boxing. Elle a été agressée alors qu'elle faisait une course d'orientation dans le cadre de ses activités scolaires.

Selon les forces de l'ordre, l'individu recherché est un homme de type européen d’une cinquantaine d’années, cheveux rasés, visage creusé, dents jaunes et abîmées, vêtu d’un pull kaki avec un col roulé, d’un pantalon noir et d’une veste noire. Il circule avec un utilitaire noir.

Comme la rapporte le journal Le Télégramme, la jeune fille a été accostée sur le parcours, dans le domaine de Manéhouarn vers 9h30, par un individu qui se déplaçait à pied. Selon la gendarmerie, "l'individu l'a agrippé par le col de son sweat et lui a sommé fermement de monter à bord de son véhicule". Boxeuse, l'adolescente ne s'est pas laissé faire et s'est défendu en donnant un coup de genou dans l’entrejambe de son agresseur et a même tenté de lui donner un coup de poing. L'individu a alors lâché prise et la jeune fille en a profité pour prendre la fuite n et raconter les fiats à un professeur.

Sitôt l’alerte donnée, les gendarmes ont mené des patrouilles sur la commune de Plouay et dans ses environs. "Toutes les brigades ont été mises en alerte pour effectuer des recherches et se positionner à des postes clefs de circulation du département". Une enquête est en cours pour tenter de retrouver le suspect. Elle a été confiée à la brigade de recherche de Lorient.

> Toute personne ayant des renseignements peut contacter La Compagnie de gendarmerie de Pont-Scorff au 02.97.32.61.17 ou en composant le 17. N'agissez pas vous-même.