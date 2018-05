Tentative d'enlèvement à Créteil: les enfants ont tout inventé

Aucune tentative d'enlèvement d'enfants n'a eu lieu à Créteil lundi 14, a fait savoir jeudi le parquet. Les enfants qui ont dénoncé ces faits ont inventé cette histoire pour des raisons qui demeurent encore obscure ce vendredi 18 mais sont sans doute liées à leur jeune âge et peut-être à un précédent survenu dans la région.

Ils avaient livré un témoignage très détaillé évoquant un homme qui aurait tenté de les faire monter dans sa camionnette à la sortie de l'école. Des allégations qui avaient vite trouvé un écho puisque d'autres parents d'élèves ont évoqué une situation similaire survenue quelques jours auparavant et concernant deux autres enfants.

On ignore désormais quelle valeur accorder au plus ancien témoignage, mais le garçon de 9 ans et sa sœur de 8 ans ont en tout cas reconnu avoir menti. Confrontés à leur soi-disant agresseur, "ils ont admis que personne n'avait tenté de les enlever, que personne ne leur avait parlé ou demandé de monter dans une camionnette", a fait savoir le parquet de Créteil, cité par Franceinfo.

Leurs mensonges avaient abouti à l'arrestation rapide d'un homme d'une soixantaine d'années, connu des services de police pours des délits mineurs (conduite sans permis). Les deux enfants avaient assuré qu'ils avaient déjà vu cet homme rôder dans les parages. Selon eux, il leur avait intimé l'ordre de monter dans sa camionnette avant de les poursuivre un court instant.

Une histoire bien préparée puisqu'ils avaient pris la peine de noter la plaque d'immatriculation du véhicule. Pour le parquet, les deux enfants "se sont fait un film". Le précédent témoignage et l'inquiétude légitime des parents d'élèves et des autorités a fait le reste.

Déjà dans l'Essonne, les familles ont fait part ces derniers jours de leur angoisse qu'un kidnappeur en série rode. Plusieurs enfants ont dit avoir été abordé dans le département, dans des villes différentes.