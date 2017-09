Attentats en Espagne: les auteurs de l'attaque de Cambrils s'étaient rendus devant la Tour Eiffel

Une semaine avant les attentats en Espagne, à Barcelone et à Cambrils les 17 et 18 août dernier, où 16 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées, les auteurs de la seconde attaque terroriste se trouvaient à Paris. Les autorités françaises avaient déjà révélé le 23 août, lors d'une conférence de presse donnée par le procureur de Paris François Molins, que trois d'entre eux avaient été flashés dans l'Essonne à bord de la voiture utilisée pour perpétrer l'attentat de Cambrils, et même qu'ils avaient séjourné dans un hôtel à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.

Mais jeudi 7, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a révélé de nouveaux éléments concernant ce séjour en région parisienne, une semaine avant que l'horreur ne s'abatte sur la Catalogne. La veille de partir en Espagne, les terroristes se sont rendus longuement devant la Tour Eiffel après avoir acheté un appareil photo. Ils y sont retournés le lendemain, après avoir passé la nuit à Malakoff, et avant donc de prendre la direction de Cambrils.

Sur Franceinfo, le ministre de l'Intérieur a même évoqué un possible lien entre le TATP retrouvés mercredi 6 dans un laboratoire clandestin d'explosifs à Villejuif dans le Val-de-Marne. "C'est peut-être possible, l'enquête nous le montrera. (...) On sait que l'Espagne est un lieu de passage pour les filières qui remonteraient du Maroc, il est possible qu'il y ait des liens, mais franchement je n'en sais pas plus", a-t-il ainsi expliqué sans donner plus d'informations au sujet de l'enquête en cours.