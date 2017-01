Terrorisme: des djihadistes qui préparaient des attaques en Ile-de-France cachaient de l'argent dans un cimetière

Les enquêteurs avaient évité le pire en démantelant en novembre un commando terroriste strasbourgeois et marseillais qui projetait de mener une série d’attentats à Paris. L’action était prévue pour le 1er décembre et plusieurs cibles étaient dans le collimateur de cette cellule terroriste: le parc Disneyland, les sièges de la DGSI et du 36, quai des Orfèvres, mais aussi un centre commercial à Montreuil (Seine-Saint-Denis), un café-théâtre, plusieurs églises, une médiathèque dans le XXe arrondissement ou la station de métro Charonne.

Le quotidien Le Parisien vient de dévoiler plusieurs éléments sur l’avancée de cette enquête. Et notamment la saisie par la police de pas moins de 13.300 euros que les djihadistes avaient caché… dans une tombe abandonnée du cimetière Montparnasse, dans le XIVe arrondissement de Paris.

L’opération a notamment été menée grâce à un agent de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui est parvenu à infiltrer le groupe en se faisant passer pour un sympathisant de la cause djihadiste auprès de Nil Shewil (alias Abou Taha Mohamed), organisateur présumé et déjà apparu sur une vidéo de décapitation d'otages aux côtés de Rachid Kassim. C’est cet agent infiltré qui a reçu sur Telegram, une application de messagerie cryptée, un message le chargeant d’une mission : récupérer l’argent.

"Salam Aleykum frero, le paquet est dans le cimetière Montparnasse. Prends un petit chemin de terre qui part à gauche du panneau vert 28e division 3e section continue tout droit (...) tu trouveras la tombe au nom de (...), le paquet est entre la pierre tombale et la dalle de la tombe dans une fente" indiquait le message. Une aubaine pour la DGSI qui a pu retarder l’action du groupe en lui coupant ses sources de financement, et réussir finalement à l’appréhender avant qu’il ne soit trop tard.

Six hommes ont été arrêtés, mis en examen et écroués entre novembre et décembre. Ils avaient fait allégeance à l’Etat islamique et avaient reçu, selon l’enquête, des instructions en provenance directe de la zone irako-syrienne.