Texas: un jeune homme de 31 ans meurt après s'être baigné avec un tatouage non cicatrisé

"Jesus is my life". Voilà la phrase tristement ironique que s'est fait tatouer un jeune homme de 31 ans, originaire du Texas aux Etats-Unis. Un tatouage qui lui aura finalement coûté la vie car il n'a pas suivi les mesures d'hygiène qui s'imposent après une telle opération.

Cinq jours après, il est allé se baigner dans le Golfe du Mexique alors que son mollet gauche, où il a fait inscrire ces quelques mots, n'avait pas encore cicatrisé. Une infection s'est rapidement développée et il a été admis trois jours plus tard au Parkland Memorial Hospital à Dallas avec une sévère septicémie.

Selon les médecins, qui ont témoigné auprès de CNN ce samedi 3 juin, l'infection avait déjà entamé la jambe et le pied lorsqu'il a été hospitalisé. Mais en quelques heures, la situation a empiré. "La peau a commencé à noircir, il y avait de plus en plus d'ecchymoses, de décoloration, et de poches de pus qui s'accumulaient" a expliqué l'un d'eux.

Pour ne rien arranger à la situation, le jeune homme souffrait d'une grave maladie du foie. Lors de son arrivée à l'hôpital, il a été placé sous ventilation pour l'aider à respirer puis a été testé positif à une bactérie appelée vibrio vulnificus. Le docteur Hendren a précisé à CNN que beaucoup de patients n'ont même pas besoin de passer par la case hôpital avec ce genre d'infections, mais la situation est bien différente pour les malades du foie.

Le trentenaire a été maintenu sous sédatif pendant plusieurs semaines et a finalement succombé à son infection deux mois après son hospitalisation.

Les médecins ont tenu à rappeler aux jeunes qui souhaitent se faire tatouer que les tatouages doivent être traités comme n'importe quelle blessure. Il faut garder le pansement quelques heures, bien désinfecter et nettoyer la peau avec les mains propres. Il faut aussi appliquer la pommade prescrite par le tatoueur jusqu'à la fin de la cicatrisation, qui dure une dizaine de jours. Par la suite, il faut aussi éviter d'exposer le tatouage au soleil.