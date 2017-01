Thaïlande: une Française tente de prendre un selfie avec un crocodile, elle se fait mordre

L'accident s'est produit dans un parc national au nord de Bangkok en Thaïlande. Dimanche, au premier jour de la nouvelle année, une Française a été mordue par un crocodile alors qu'elle souhaitait se prendre en photo à côté de l'animal. "Elle a voulu prendre un selfie avec le crocodile qui était couché dans le ruisseau. Surpris, celui-ci l'a mordue à la jambe", a expliqué un fonctionnaire du parc de Khao Yai. Et d'ajouter: "à cet endroit du parc, il y a un panneau qui prévient qu'un crocodile vit là et les gens peuvent le regarder depuis la plateforme. Mais je suppose qu'elle voulait le voir de plus près".

Blessée au genou, la femme de 47 ans a rapidement été transportée à l'hôpital et s'en est sortie: ses jours ne sont pas en danger. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu voir plusieurs photos de gardes forestiers transportant la victime sur une civière alors qu'elle portait un épais bandage autour du genou.

Une fois de plus, cet accident vient rappeler la dangerosité du selfie. Selon les chiffres compilés par Marshable, 12 personnes sont mortes dans le monde en faisant un selfie en 2015, contre huit dans une attaque de requin. Cette année-là, un touriste japonais était par exemple tombé dans un escalier en voulant se prendre en photo sur le Taj Mahal, en Inde. Parmi les autres victimes des selfies, la plupart avaient été percutées par des véhicules (voitures, camions mais surtout des trains).

De nombreux lieux touristiques -le château de Versailles ou les parcs Disney, par exemple- ont d’ailleurs interdit les perches à selfies. Quant au musée du Louvre, les perches en question "ne sont pas interdites à condition que leur usage respecte le règlement de visite".