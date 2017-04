Torture et barbarie à Montauban: deux mineurs tailladent un handicapé au cutter

Les faits sont particulièrement sordides. Trois personnes dont deux mineurs ont été mises en examen vendredi 31 mars au soir à Montauban (Tarn-et-Garonne) et placées en détention provisoire pour extorsion, actes de torture et de barbarie. Ils auraient agressé, séquestré et tailladé au cutter un quadragénaire afin de lui soutirer de l'argent.

Selon France 3 Occitanie qui révèle l'affaire, la victime rentrait chez elle, le 6 février dernier dans le quartier Chambord. Là deux adolescents âgés de 16 et 17 ans s'en sont pris à lui. Ils l'ont ensuite traîné jusque dans une cave. Les deux jeunes, rejoint ensuite par un complice âgé de 24 ans, auraient alors entrepris de le torturer avec un cutter, lui entaillant la peau à de très nombreuses reprises et sur diverses parties du corps. Un acharnement qui nécessitera 167 points de suture.

Tout cela pour obtenir du malheureux son téléphone et surtout son numéro de carte de crédit. Après avoir obtenu le code, le trio de tortionnaires a fait un premier retrait d'environ 500 euros. Ils tenteront d'en faire d'autres, mais sans succès en raison des faibles revenus de leur victime, une personne vulnérable qui ne perçoit qu'une allocation en raison de son handicap, précise LCI.

L'homme n'a pas été en mesure de donner les noms de ses agresseurs aux enquêteurs, mais la maladresse d'un d'entre eux a permis leur interpellation. Le jeune homme aurait en effet utilisé le téléphone dérobé à la victime pour appeler sa petite amie. La police a ainsi pu remonter jusqu'à lui et à ses complices, tous interpellés mercredi 29 puis placés en garde à vue.

Les actes de torture et de barbarie sont punissables de 15 ans de réclusion criminelle, peine portée à 30 ans lorsqu'ils sont commis sur une personne vulnérable. En principe, un mineur âgé d'au moins 16 ans ne peut être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un adulte, mais les juges peuvent déroger à cette règle en raison de la personnalité du mineur ou des circonstances de l'infraction.