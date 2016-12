"Torture": un enfant de six ans, "puni", laissé 15 heures dans le froid en Belgique

L'affaire est choquante, d'autant plus que certains éléments laissent penser qu'elle ne se limite pas à ce qu'a enduré un enfant de six ans, encore dans un état grave jeudi 29 après avoir subi ce que sa mère et son beau-père semblent considérer comme une punition mais qui relève de la torture.

C'est à Saint-Josse, commune de la métropole bruxelloise que les secours ont découvert jeudi le garçonnet après avoir été appelés peu après 20 heures. Il est inconscient et en état d'hypothermie après avoir passé une quinzaine d'heures dans le froid.

Car pour le punir de s'être servi dans la cuisine sans en demander la permission, l'enfant a été laissé sur le balcon dès 5h du matin. Toute une journée passée dehors, uniquement vêtu d'un pyjama alors que les températures tournaient autour de zéro degré. Selon les médias belges, le balcon se trouve à l'arrière du bâtiment et est donc invisible depuis la rue, ce qui pourrait expliquer qu'aucun voisin n'ait donné l'alerte.

Le garçon a été hospitalisé dans un état "très critique", sa sœur jumelle doit également subir des soins. Comme-lui, celle-ci présente des signes de maltraitance et notamment de malnutrition selon le parquet de Bruxelles. Les deux enfants semblaient en effet vivre dans des conditions particulièrement sordides et une forme d'isolement avec leur mère, une française de 31 ans, et leur beau-père, un Belge de 24 ans selon La Libre Belgique. Ils n'étaient en effet même pas scolarisés et la mère n'était pas officiellement domiciliée dans la commune. Difficile donc de savoir ce qu'ont pu endurer ces enfants.

Le couple a été placé en détention provisoire et inculpé de "torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité". Selon le parquet, le beau-père a reconnu les faits. Mais, ce qui ajoute à la consternation, il l'aurait fait "sans en réaliser la gravité", tandis que la mère reste "dans le dénis" pour l'instant.