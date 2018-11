Toulon: une fusillade fait un mort et quatre blessés

Les suspects étaient toujours recherchés jeudi 22 au matin. Une fusillade a éclaté mercredi 21 au soir dans la cité des Œillets à Toulon. Il était environ 21h lorsque six personnes munies de fusils à pompe et d'armes automatiques ont fait irruption dans ce quartier sensible.

Il semblerait que les suspects aient fait feu sur plusieurs personnes et un jeune, âgé d'une vingtaine d'années a été tué.

Quatre autres personnes ont été blessées, dont une grièvement selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, lors du drame.

D'après les premiers éléments de l'enquête, menée par les membres de la police judiciaire de Toulon, le jeune homme tué habitait le quartier. "Les différents éléments recueillis permettent d'orienter l'enquête vers la piste d'un règlement de compte", a par ailleurs fait savoir une source policière.

Selon la chaine de télévision régionale, "les fusillades se multiplient depuis le début de l'année à Toulon". Trois personnes sont déjà mortes sous les balles cette années et une dizaine d'autres ont été blessées. Pas moins d'une quarantaine de tirs ont été recensés au total.