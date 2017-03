Toulouse: 380 kilos de cannabis saisis dans un camion de déménagement

Les douaniers toulousains ont fait une belle prise lors d'un banal contrôle de routine: un camion de déménagement a été intercepté samedi 4 au péage nord de Toulouse. Et à leur grande surprise, le véhicule ne contenait pas uniquement des meubles et des cartons. Lors de cette opération, le chauffeur n'a pas opposé de résistance à se faire contrôler. Mais rapidement, le Niçois de 26 ans a pris peur en constatant l'intérêt du chien des douaniers pour la cargaison. Et pour cause: à l'intérieur se trouvait 380 kilos de cannabis pour une valeur marchande atteignant 967.000 euros. Il a tenté de s'échapper, en vain.

Peu de temps après, les douaniers ont intercepté un autre homme, à Bressols dans le Tarn-et-Garonne, soupçonné d'être le conducteur de la voiture ouvreuse, celle censée repérer les contrôles de police. Rapidement, les deux hommes ont été mis en examen mardi à Toulouse pour importation, transport et acquisition de produits stupéfiants et placés en détention provisoire.

Lors de son audition, le chauffeur du camion a affirmé avoir transporté la drogue à son insu. Parti de Béziers, il devait livrer les meubles à Limoges. Quant au second suspect, il a assuré ne rien savoir sur cette affaire. Selon les derniers éléments divulgués, tous deux ont confirmé ne pas se connaître. Seulement voilà: les policiers ont découvert qu'ils appartenaient à la même famille.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'une grosse quantité de drogue est saisie dans les environs de Toulouse. Pour rappel, un véhicule venant d'Espagne avait été intercepté le 10 février dernier avec 130 kilos de cannabis et une dizaine de kilos de cocaïne à son bord. Plus récemment, 818 kilos de cannabis avaient été saisis, le 23 février dernier près de Muret, dans un véhicule conduit par un retraité de 61 ans. Il y a quelques jours aussi, les douaniers du viaduc de Millau ont mis la main sur 690 kilos de résine de cannabis dans un véhicule.