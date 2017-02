Toulouse: alcoolisé et armé, un forcené se fait maîtriser par le RAID

Panique dans une résidence du nord de Toulouse. Un homme, âgé d'une trentaine d'années et visiblement très alcoolisé, s'en est pris à ses voisins, conduisant à l'intervention du RAID selon les informations de La Dépêche. Les faits se sont déroulés dimanche 19 aux alentours de 17h30. D'après les témoignages des habitants de la résidence, l'homme les a menacés avec un fusil. Rapidement prévenus, les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus sur place mais ne sont pas parvenus immédiatement à mettre la main sur l'homme armé. Ce dernier s'était retranché dans un appartement voisin où il aurait de nouveau menacé deux jeunes femmes.

Localisant le forcené peu de temps après, les policiers ont finalement décidé de faire appel au RAID après avoir tenté de convaincre l'individu de se rendre. En renfort, ces derniers sont donc passés à l'assaut vers 19h30 et sont parvenus à maîtriser le suspect après avoir forcé la porte de l'appartement où il était retranché. Selon les dernières informations divulguées, l'individu a directement été placé en cellule de dégrisement au vu de son état et devrait être entendu par les policiers ce lundi 20. Quant à son arme, elle n'a pas été retrouvée. Le forcené nie en avoir eu une.

Créé en 1985, le RAID est une unité d'élite de la police nationale basée à Bièvres, dans l'Essonne. Elle a pour mission de lutter contre le grand banditisme, la criminalité organisée et le terrorisme. Elle a par exemple mis fin, le 9 janvier 2015, à la prise d'otage de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, et avait assuré, en 2012, la neutralisation de Mohamed Merah. Pour celles et ceux qui l'ignorent, ce sont les initiales de recherche, assistance, intervention et dissuasion.