Toulouse: flashé à 86km/h au lieu de 50, un couple escorté jusqu'à la maternité par les gendarmes

En agglomération, la police pratique la tolérance zéro en matière de limitation de vitesse. Mais il y a parfois des cas de force majeur qui obligent les autorités à faire de temps en temps une entorse au règlement. A Balma, près de Toulouse, un jeune couple a récemment pu bénéficier de la souplesse des gendarmes comme l'a raconté 20 Minutes jeudi 8.

Si Monsieur avait appuyé sur le champignon, en se faisant flasher à 86km/h au lieu de 50, comme l'indique le Code de la route, c'est parce que Madame, enceinte, sur le siège passager, avait de fortes contractions et était sur le point d'accoucher.

Des gendarmes qui effectuaient des contrôles de vitesse en plein milieu de la nuit ont voulu interpeller les futurs parents, mais en arrivant à leur hauteur, ils ont vite cerné la situation et ont choisi de les escorter, en toute sécurité, vers la maternité la plus proche.

A l'arrivée, ils ne se sont pas contentés de déposer le couple et de repartir aussi sec. Non. Ils ont pris les coordonnées du papa et se sont tenus informés de l'évolution de la situation, jusqu'à la naissance du bébé. D'après 20 Minutes, ce n'est pas la première fois que cette patrouille en particulier doit faire face à une telle situation. En quelques mois, ils ont permis à trois couples différents d'accueillir leur enfant en toute sérénité en leur ouvrant le chemin.

Il n'y a évidemment pas que dans les alentours de Toulouse que de telles choses se produisent. Fin mars, dans l'Eure, une femme enceinte de triplés avait elle fait appel aux pompiers pour l'amener à l'hôpital. Mais la police avait dans ce cas également ouvert la route puisque la situation pressée vraiment. Un bébé était même né dans le véhicule des secours, quand les deux autres ont attendus sagement que leur maman soit prise en charge.