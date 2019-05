Toulouse: un quinquagénaire tabassé à mort par un groupe d'individus

Les individus responsables de cette violente agression sont activement recherchés. Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été battu à mort, dans la nuit de samedi à dimanche à la sortie d'un bar situé avenue des Etats-Unis à Toulouse en Haute-Garonne. Il a succombé à un arrêt cardiaque provoqué par la pluie de coups qu'il a reçue peu après avoir été admis à l'hôpital Purpan.

Selon La Dépêche du Midi, qui rapporte l'information, les faits ont eu lieu vers 2h. "Le ton serait monté entre les protagonistes, dans un bar avant que tout le monde ne se retrouve à l'extérieur pour en découdre. La victime a essuyé de nombreux coups au visage provoquant notamment une fracture du nez et diverses plaies", précise le quotidien. Les agresseurs étaient quatre ou cinq selon les témoins qui ont assisté à ce violent passage à tabac. Ces derniers ont pris la fuite à bord de deux véhicules avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Lire aussi – Aude: un sexagénaire battu à mort par une bande de jeunes

Souffrant de multiples plaies au visage et d’hématomes, la victime a été prise en charge par le SAMU qui est rapidement arrivé sur les lieux. Après un premier massage cardiaque prodigué sur place, l’homme a été transporté en urgence à l’hôpital. Malgré sa prise en charge par le corps médical, il a succombé dans la nuit.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale de Toulouse. Les résultats de l'autopsie devraient permettre d'en savoir plus sur les causes précises de la mort.