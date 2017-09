Toulouse: une petite chatte retrouvée à 600 km de chez elle grâce à sa puce électronique

Elle a été retrouvée grâce à sa puce. Selon une information rapportée par La Dépêche, ce samedi 9, une petite chatte perdue a été retrouvée près d'Orléans (Loiret) à près de 600 kilomètres du domicile de ses propriétaires située à Toulouse (Haute-Garonne). Baptisée Yumi, elle avait l'habitude de se promener dans le quartier durant la journée et de rentrer le soir pour manger. Seulement voilà: le 31 août dernier, le félin ne s'est pas manifesté.

Inquiets, les propriétaires ont alors placardé au mur des dizaines d'affiches pour tenter de retrouver leur animal à quatre pattes, en vain. Ils ont ensuite décidé de contacter les vétérinaires de la région et de poster une annonce sur la page Facebook "Pet Alert 31".

Puis, après cinq jours sans nouvelle, les propriétaires ont reçu un appel d'un vétérinaire. Et, à leur grande surprise, ce dernier leur a annonçé que leur chatte avait été retrouvée saine et sauve près d'Orléans. Identifiée grâce à sa puce électronique, elle avait été recueillie par un habitant de Saran avant d'être déposée chez le vétérinaire. Mais comment a-t-elle fait pour traverser une bonne partie de l'Hexagone? "Elle a probablement dû monter dans un camion, il y en a plein dans la zone industrielle (…) à côté de chez nous", a expliqué Olivier, son maître.

Après plusieurs heures de voiture, l'animal est finalement rentré chez lui pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Et désormais, il se montre encore plus affectueux qu'auparavant. "Depuis que Yumi est rentrée, elle nous fait la fête et nous colle", a-t-il ajouté au quotidien.

Comme le rappelle le site 30 millions d'amis, il est important de faire plusieurs vérifications lorsqu'un animal est trouvé. Tout d'abord, il faut regarder s'il porte un collier ou une médaille avec les coordonnées de son propriétaire. Si tel est le cas, la personne concernée doit composer le numéro. Et s'il n'en a pas, il peut en revanche porter un tatouage. Il faut alors se mettre en relation avec le fichier national d'identification des carnivores domestiques (0810 778 778 ou www.i-cad.fr). Il faut également vérifier s'il possède un numéro de puce, lequel permettra au vétérinaire de trouver des informations sur l'animal.

Et dans le cas où il n'a rien de tout cela, il faut appeler la gendarmerie, prévenir les vétérinaires, la fourrière ou les refuges les plus proches pour leur signaler la découverte.