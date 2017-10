Tour Eiffel: un homme tente de se suicider, les pompiers interviennent (vidéo)

Les touristes n'ont pas pu terminer leur visite dans le calme. Aux alentours de 20h, vendredi 6, la Tour Eiffel a été complètement évacuée en raison de "la présence d'un jeune homme sur un pilier de la Tour qui menaçait de se suicider", a annoncé dans un communiqué la société d'exploitation du monument, la Sete.

Parvenant à se hisser entre le premier et le deuxième étage de la Dame de fer, il était en mouvement et semblait décidé à se jeter dans le vide. Mais rapidement, les pompiers de la BSPP (Brigade de sapeurs pompiers de Paris) ont pris la situation en main et ont réussi, grâce au dialogue et après une longue phase de négociations, "à amener le jeune homme à renoncer à son projet".

Finalement, selon les informations rapportées par Le Parisien, il a été ramené sur la terre ferme vers 21h50 et a immédiatement été "pris en charge par les services compétents". La Dame de fer, elle, a pu rouvrir ses portes dans "des conditions normales" dans la soirée.

#TourEiffel une personne escalade la tour Eiffel en utilisant l'échelle du pilier Ouest. pic.twitter.com/zML7mkYbMC — Tahar Jouida (@Taher_Jouida) 6 octobre 2017

Pour rappel, selon les données de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), plus de 800.000 personnes se suicident chaque année dans le monde ce qui représente un mort toutes les 40 secondes. Aucune région ni aucune tranche d’âge n’est épargnée mais ce phénomène touche toutefois particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans, chez qui il constitue la deuxième cause de mortalité à l’échelle mondiale.

L’intoxication par pesticides, la pendaison et les armes à feu sont les méthodes les plus fréquentes au niveau mondial. Alors pour lutter contre ce fléau, l'organisme a encouragé les pays à développer ou renforcer leurs stratégies globales de prévention du suicide.