Tourcoing: le corps d'un nourrisson découvert dans un égout, sa mère de 15 ans mise en examen

Les investigations ont commencé après que la jeune mère ait raconté à des camarades de son établissement scolaire, à Tourcoing, qu'elle aurait accouchée d'un enfant et qu'elle s'en serait ensuite débarrassée. L'histoire est vite arrivée aux oreilles des forces de police qui ont immédiatement ouvert une enquête rapporte La Voix du Nord.

L'adolescente et son copain, qui serait le père de l'enfant, ont été auditionnés par la brigade des mineurs et de protection de la famille du commissariat de Tourcoing. Pendant les interrogatoires, la jeune fille a déclaré qu'elle avait accouchée seule dans sa salle de bain avant d'enterrer le corps. Le petit ami n'a pas confirmé cette version des faits. Plusieurs quartiers ont été passés au peigne fin par les équipes de recherche qui fouillent notamment dans les poubelles à la recherche d'un cadavre.

Le corps a été retrouvé, suite à de nouvelles auditions, dans un égout de la rue du Dronckaert à Roncq, toujours selon les informations recueillies par La Voix du Nord. Une autopsie du cadavre doit avoir lieu afin de déterminer si l'enfant est mort-né ou s'il est décédé après sa naissance et dans le second cas, dans quelles circonstances. La mère a été mise en examen et est actuellement sous contrôle judiciaire. Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire.

Ce n'est pas la première fois qu'une mère mineure abandonne son bébé après avoir accouchée seule, des faits similaires avaient déjà eu lieu en Seine-Maritime l'année dernière. Une jeune fille de 15 ans avait accouchée seule avant d'abandonner son bébé dans une poubelle de la ville de Franqueville-Saint-Pierre.