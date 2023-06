Trafic de drogue: Quatre policiers "justiciers" devant la justice pour "extrême" violence

"Nettoyer les cités où il y a du trafic de stupéfiants, c'est effectivement une tâche honorable, mais uniquement dans le respect de la loi", a rappelé le procureur Loïc Pageot en préambule de son réquisitoire.

Avec sa politique d'arrestations fondée sur "l'intimidation", "la violence gratuite" et "le harcèlement" au contrôle d'identité, cette brigade donne "l'impression d'une équipe qui se sent pousser des ailes, se voit une vocation de justiciers", a pourfendu le représentant de l'accusation.

Raphaël, accusé de nombreux faits de violences d'"une extrême gravité", écope de dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis, ainsi que cinq ans d'interdiction professionnelle. Le prévenu de 31 ans, reconverti dans l'informatique, est notamment soupçonné d'avoir frappé un gardien d'immeuble.

Le chef de la brigade, Christian, surnommé "Le Dictateur" par les jeunes, a vu un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer requis contre lui. Il aurait gratuitement fracassé la main d'un jeune dealer à la matraque dans une pièce du commissariat de Pantin.

Quant à Yazid et Julien, dit "L'Électricien" pour sa propension à utiliser le pistolet à impulsion électrique, six mois de prison avec sursis et un an d'interdiction ont été demandés.

Le début de l'affaire remonte à 2020, après que des plaintes relatives aux "comportements déviants" de cette brigade ont été déposées. Le jugement final sera rendu le 14 septembre.