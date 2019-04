Trafic sexuel: Allison Mack ("Smalville") plaide coupable

Elle a reconnu sa responsabilité et s’apprête maintenant à faire face à une importante peine de prison. L’actrice Allison Mack, 36 ans, connue principalement pour son rôle dans la série Smallville de 2001 à 2011, a plaidé coupable d’extorsion et d’association de malfaiteurs en lien avec une secte dont elle était l’une des responsables.

Sa reconnaissance de culpabilité lui permet d’échapper au procès qui s’ouvrira le 29 avril prochaon et qui sera chargé de juger les dirigeants de Nxivm (prononcer "nexium"), une secte dirigée par un certain Keith Raniere qui poussait les femmes à devenir des esclaves sexuelles, à avoir des relations sexuelles avec le gourou et à se faire graver ses initiales au fer rouge. Le tout pour des sommes allant jusqu’à 5.000 dollars par mois pour suivre les "formations" prodiguées par le groupe.

Allison Mack était soupçonnée d’occuper une position importante dans la structure incluant le recrutement de nouvelles adeptes. Elle aurait été présente au moment des marquages de la chair, qui étaient d’ailleurs filmées. Certaines adeptes l’ont décrite comme "incroyablement intimidante et cruelle".

L’actrice connaîtra sa peine le 11 septembre prochain. Elle risque, pour les deux faits cumulés, jusqu’à 40 ans de prison.

Allison Mack, fille d’un chanteur d’opéra, a commencé très jeune dans le monde du cinéma où elle n’a jamais percé avant de connaître le succès avec Smallville où elle occupait un second rôle. Après la fin de la série, sa carrière est restée très discrète et elle n’est plus apparue sur les écrans depuis 2015.