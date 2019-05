Trottinette électrique: plainte contre la mairie de Paris après un accident impliquant un bébé

Un père de famille dont la femme et le bébé ont été victimes d'un accident impliquant une trottinette électrique s'est insurgé contre la présence de ces véhicules à Paris, dont le développement rapide pose problème dans les grandes villes. Il envisagerait de porter plainte contre la mairie de Paris.

Selon les éléments rapportés par Le Parisien la mère et sa fille, âgée de seulement sept semaines, ont été percutées lundi 20 dans le 17e arrondissement de Paris par un homme circulant en trottinette électrique. Le père de famille affirme qu'il "remontait une rue en sens interdit alors qu’il n’y a même pas de double sens" et a fini sur le capot d'une voiture. Il avait auparavant percuté la femme et l'enfant qui se trouvaient sur un passage piéton.

Toutes les deux ont été examinées par les secours sur place. La petite "avait des rougeurs sur tout le côté gauche", a précisé le père, mais elle n'a pas eu de séquelles et sa mère non plus.

"Aujourd’hui je demande que Paris interdise ces engins de mort. Les gens qui montent dessus sont souvent des irresponsables. Ils roulent à 25 km/h au milieu des voitures et surtout sur les trottoirs. Ce sont des dangers", s'est insurgé l'homme. Il demande donc leur interdiction en attendant une législation plus claire et plus ferme face à "l'anarchie" qui règne actuellement.

Les ministères de l'Intérieur et des Transports ont déjà préparé un projet de décret donnant un statut et des règles à ces nouveaux modes de transport urbain, dans toute la France, et devant entrer en vigueur à la rentrée 2019.

Hors agglomération, la circulation des trottinettes électriques sera interdite sur la chaussée, et limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables. D'autre part, le décret prévoit un âge minimum de 8 ans pour conduire un tel engin et interdit le transport de passagers. L'usage d'écouteurs est prohibé et les utilisateurs de moins de 12 ans devront porter un casque, comme pour le vélo.