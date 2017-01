Tuerie d'Istanbul: trois Français blessés dans l'attaque de la boîte de nuit (Quai d'Orsay)

Trois Français ont été blessés dans l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé dimanche 1er le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, qui condamne cette "lâche et odieuse attaque".

"Nous sommes en contact avec les autorités turques qui sont en train de procéder à l'identification des corps. A ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française", souligne le ministre dans un communiqué, sans donner plus de détails sur l'état de santé de ces ressortissants.

"La France réaffirme son engagement, aux côtés de la Turquie et de l'ensemble des membres de la coalition internationale, dans la lutte contre le terrorisme", ajoute-t-il.

Plus tôt dimanche, le président François Hollande avait également condamné "avec force et indignation" cette attaque et exprimé sa "solidarité avec la Turquie dans cette épreuve".

Au moins 39 personnes, dont 15 étrangers, ont été tuées et 65 blessées par un homme déguisé en père Noël qui a mitraillé la foule célébrant le Nouvel An dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul.

L'assaillant était toujours recherché par les autorités, a indiqué dimanche matin le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu qui a évoqué une "attaque terroriste".