Tuerie d'Istanbul: une Française parmi les victimes, confirmation du Quai d'Orsay

Une Franco-tunisienne a été tuée avec son époux tunisien dans l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts, dont 15 étrangers, a annoncé dimanche 1er le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères avait auparavant affirmé que deux de ses ressortissants avaient trouvé la mort dans l'attaque.

Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête au lendemain de l'attentat.

L'enquête, confiée à la Sdat (Sous-direction antiterroriste) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, est classique du fait de la présence de ressortissants français parmi les victimes. Trois Français ont été blessés au cours de l'attaque survenue dans une boîte de nuit pendant la célébration du Nouvel An à Istanbul.

Pas moins de 39 personnes ont trouvé la mort –dont au moins 15 étrangers– lors de l’attaque cet établissement d’Istanbul, le "Reina" dont la piste terroriste ne fait aucun doute pour les autorités locales. Il était environ 1h15 (22h15 GMT) du matin dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier lorsque le tireur pénètre dans la boîte de nuit après vaoir abattu un policier et un civil qui étaient à l’extérieur, avant de s'engouffrer dans l'établissement.

Là, il ouvre le feu sur les 700 à 800 personnes réunies pour fêter la nouvelle année. Pour échapper aux rafales de balles, bon nombre de cibles préfèreront se jeter dans les eaux glacées du Bosphore –la discothèque se trouve sur le détroit– pour sauver leur vie.

Le lieu est un établissement très connu de la mégalopole turque, et de nombreux visiteurs de passage à Istanbul s’y rendent, ce qui explique le nombre important de ressortissants étrangers parmi les victimes.

Malgré l’intervention des forces spéciales turques, l’assaillant est parvenu à s’échapper. Déguisé en père Noël lors de l’attaque, il est actuellement en fuite et l’objet d’une chasse à l’homme massive.