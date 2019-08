Tueries aux Etat-Unis: un homme armé neutralisé dans un supermarché

Les premiers éléments dévoilés laissent envisager qu'une nouvelle tuerie de masse pourrait avoir été évitée de peu aux Etats-Unis, moins d'une semaine après deux attaques perpétrées au Texas et dans l'Ohio qui ont fait 31 morts.

Un jeune homme de 20 ans équipé d'un fusil d'assaut, d'un gilet pare-balles et d'une tenue militaire s'est présenté ce vendredi dans un supermarché Walmart de Springfield, Missouri. Selon les informations de CNN, l'homme armé poussait un chariot tout en se filmant avec son téléphone. Un membre de l'équipe du magasin a déclenché l'alarme incendie pour faire évacuer les clients.

Un pompier armé qui se trouvait sur place a réussi à l'interpeller avant qu'un coup de feu soit tiré. Les motivations du suspect demeurent floues. Selon les autorités locales, il devrait faire face à des accusations de "tentatives d'action terroriste". L'homme se nommerait Dmitriy Andreychenko

C'est dans un supermarché de la même enseigne qu'un autre jeune homme a abattu 22 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés samedi 3. Il a laissé un manifeste raciste expliquant avoir visé la communauté hispanique délibérément.

Le soir même à Dayton Ohio, un homme lourdement armé a ouvert le feu dans un bar d'un quartier animé faisant 9 victimes avant d'être abattu.

Des drames qui ont une nouvelle fois relancé le débat sur l'accès aux armes à feu et notamment à certains fusils d'assaut aux Etats-Unis. Donald Trump a déclaré que des mesures "sensées" pourraient être prises à ce sujet mais réaffirmant être "le plus grand défenseur du deuxième amendement" de la Constitution américaine. Ce texte dispose qu'"une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé".