Un acteur de la série "Glee", accusé de détenir des images pédopornographiques, plaide coupable

Depuis décembre 2015, Mark Salling est au cœur d'une affaire sordide. L'acteur qui jouait dans la série Glee avait été arrêté pour détention d'images pédopornographiques. Le magazine américain US a révélé mercredi 4 que lors de son procès, il avait finalement plaidé coupable.

L'interprète du bad boy Puck a donc choisi de risquer entre quatre et sept ans de prison. Par cette annonce, il a aussi accepté d'être inscrit au dossier des délinquants sexuels: il ne pourra plus avoir de contacts avec des personnes de moins de 18 ans sauf en cas de présence de leurs tuteurs, il n'aura pas le droit non plus d'approcher des écoles, des parcs, des piscines publiques ou encore des aires de jeux.

Selon les documents du tribunal, consultés par le magazine, l'acteur déchu de 35 ans a aussi reçu l'ordre de donner "environ 50.000 dollars" (42.000 euros) à chacune de ses victimes si celle-ci en faisait la demande.

La section spécialisée dans les crimes contre les enfants sur Internet de la police de Los Angeles avait découvert sur son ordinateur plus de 50.000 photos et vidéos à caractère pédopornographique. Sur un disque dur, pas mois de 4.000 autres documents du genre.

Il venait alors de tourner la série Gods and Secrets. La production l'avait coupé au montage à cause des accusations dont il faisait l'objet. Son ex-copine Naya Rivera, aussi actrice dans Glee, avait révélé dans un livre "ne pas (avoir été) choquée" lorsqu'elle avait appris ses penchants pour les jeunes enfants dans les médias.