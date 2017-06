Un ado conduit ses parents ivres et provoque un accident mortel, les précédents

Terrible accident dans les environs d'Arles (Bouches-du-Rhône). Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11, un adolescent a causé la mort d'au moins une personne alors qu'il était au volant de la voiture familiale. Ce sont sa mère et son beau-père, trop ivres pour conduire, qui lui avaient demandé de prendre la place du conducteur pour les ramener à leur domicile. A l'intérieur de l'auto, se trouvait également un nourrisson.

Mais le jeune garçon de 14 ans n'a pas su contrôler le véhicule. D'après les premiers éléments divulgués, l'accident s'est produit vers 4h du matin, sur une route départementale, près de Châteaurenard. Il a percuté de plein fouet un véhicule venant en sens inverse. La conductrice, une femme de 59 ans, est morte sur le coup. Quant au nourrisson, il a été transporté dans un hôpital marseillais et se trouve actuellement entre la vie et la mort. Les parents du conducteur, eux, ont été plus légèrement blessés.

Ce n'est pas la première fois qu'un enfant se retrouve au volant d'une voiture, mettant la vie d'autres personnes en danger. Pour rappel, en mai 2014, un jeune de 18 ans, qui se trouvait dans une voiture conduite par son jeune frère mineur, avait trouvé la mort dans un accident de la circulation.

Plus récemment, le 14 mai dernier à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), un garçon de 12 ans avait été retrouvé au volant d'une voiture volée. A ses côtés se trouvait un autre enfant, encore plus jeune, âgé de sept ans. C'est grâce au témoignage d'une femme que la police avait été prévenue. Quelques semaines plus tard, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), un adolescent de 14 ans avait été interpellé alors qu'il était lui aussi au volant d'une voiture volée. Quelques heures plus tôt, il avait renversé un piéton et pris la fuite.

Un autre fait divers semblable a également eu lieu le 8 mai dernier. A Montélimar (Drôme), un grand-père de 53 ans avait été arrêté à alors qu'il était fortement alcoolisé et qu'il venait de laisser son petit fils de 12 ans conduire à sa place.