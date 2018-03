Un ado de 14 ans meurt électrocuté par son smartphone dans son bain

C'est une tragique coïncidence qui a eu lieu dimanche 11 en Belgique alors que l'on célébrait les 40 ans de la disparition de Claude François. En effet, un adolescent de 14 ans de Pont-de-Loup (près de la commune Aiseau-Presles, non loin de Charleroi) est décédé dans son bain, électrocuté car il utilisait son téléphone portable.

Selon les premiers éléments disponibles et diffusés par les medias d'outre-Quiévrain, la victime se trouvait seule dans l'habitation familiale au moment du drame. Les policiers qui enquêtent sur le décès ont constaté que l'adolescent manipulait son téléphone portable en charge alors qu'il se trouvait dans son bain. Ce dernier est tombé dans l'eau provoquant une importante décharge électrique.

L'adolescent a été découvert inanimé par ses parents qui ont immédiatement appelé les secours. Rapidement arrivés sur les lieux du drame, ces derniers ont transporté en urgence le garçon à l’hôpital Marie Curie. Pris en charge par le corps médical, le jeune homme n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. "Footballeur au Celtic AV de Châtelineau et fan d’Anderlecht et du FC Barcelone, le jeune homme avait un frère cadet et une grande sœur", précise La Dernière Heure. De nombreux messages de condoléances ont été postés sur les réseaux sociaux par ses proches et ses amis.

Fin décembre, une jeune femme de 21 ans avait été retrouvée morte dans son bain par son mari à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a été électrocutée. La victime était enceinte de huit mois et son enfant, qui devait naître dans les prochains jours, n'a pas pu être sauvé.