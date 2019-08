Un adolescent pousse un enfant dans le vide depuis le 10e étage d'un musée

Un garçonnet de six ans est dans un état critique (mais stable) depuis qu'un adolescent de 17 ans l'a poussé dans le vide, dimanche, depuis le 10e étage du musée Tate Modern à Londres.

L'enfant, qui est tombé sur un toit du cinquième étage, a été héliporté en urgence vers l'hôpital le plus proche.

La police a été alertée très rapidement et est intervenue sur place vers 14h40. L'adolescent, qui est resté au milieu des touristes, a été interpellé sans opposer de résistance. Il a été placé en garde à vue et est suspecté de tentative de meurtre.

Les forces de l'ordre ont expliqué dans leur communiqué qu'aucun lien entre la victime et le suspect n'avait pour l'heure été établi. On ne sait donc pas s'ils se connaissaient et si le geste a été prémédité, ou impulsif. L'enquête le déterminera.

Le drame s'est déroulé en début d'après-midi et le musée a été fermé pour le reste de la journée.

De nombreux touristes ont été témoins de la scène et ont été interrogés comme témoins.