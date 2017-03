Un ancien candidat de "Danse avec les stars" condamné pour atteintes sexuelles sur mineur

L'un des anciens danseurs de l'émission Danse avec les stars, dont la saison 7 s'est achevée en février dernier, vient d'être condamné à une peine de prison ferme pour atteintes sexuelles sur mineur. Grégory Guichard, a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel de Cahors.

Outre son rôle dans l'émission de TF1, il était en effet professeur de danse et avait officié dans des écoles du Lot et du Tarn-et-Garonne. Plusieurs de ses anciennes élèves mineures au moment des faits l'ont mis en cause. La plus jeune des cinq victimes auraient eu alors 14 ans. Les plus anciennes atteintes remontraient à 2010.

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur qui avait réclamé -au cours d'une audience qui s'est tenue à huis clos eu égard à l'âge des victimes et des faits reprochés- uniquement une peine de trois ans avec sursis.

Grégory Guichard a également été condamné à une interdiction d'exercer auprès des mineurs, une inscription au fichier des délinquants sexuels, une obligation de soins et au paiement de dommages et intérêts.

L'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ne constitue pas un viol ni même une agression sexuelle car elle est commise "sans violence, contrainte, menace ni surprise" (article 227-25 du code pénal). Elle est punissable au maximum de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Grégory Guichard avait été le partenaire de Valérie Bègue dans la saison 2 de Danse avec les stars. Il était resté trois semaines en compétition avec Valérie Bègue, une saison remportée par Shy'm et son partenaire Maxime Dereymez.