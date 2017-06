Un avion se retourne au décollage, plusieurs blessés dont le pilote (vidéo)

Le vol ne s'est pas déroulé comme prévu. Lors d'une journée portes ouvertes à l'aérodrome de Longuyon-Villette (Meurthe-et-Moselle), dimanche 11, un avion de chasse datant de la Seconde Guerre mondiale s'est retourné au décollage. Sous les yeux de dizaines de spectateurs, l'hélice de l'appareil a heurté la piste et s’est brisée, projetant des débris dans le public. L'appareil a donc pivoté vers l'avant.

Légèrement blessé, le pilote a rapidement été transporté à l'hôpital d'où il est ressorti lundi. Selon Michel Soulignac, le président de l'Aéro-club Frontières Lorraines qui a organisé cette journée ouverte aux spectateurs, il est très expérimenté et aurait cumulé plusieurs milliers d'heures de vol sur des Rafale (le célèbre avion de chasse français). Cet accident a également fait une seconde victime: une jeune spectatrice de 18 ans qui a été heurtée par un débris de l’appareil. Elle est actuellement soignée pour une fracture du bras.

Filmé par le service communication de la mairie de Longuyon, le crash aurait pu être beaucoup plus grave. Sur la vidéo, publiée peu après sur YouTube, les internautes peuvent voir les spectateurs se ruer sur le site de l'accident pour aider le pilote à s'extraire de l'appareil. "Avec des gens du club et du public, on a levé la queue de l’avion pour extraire le pilote. Sans ça, il serait sans doute mort d’étouffement", a déclaré Michel Soulignac au quotidien Le Républicain Lorrain.